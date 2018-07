Da bleibt nurmehr die Flucht in die Natur. Eine Dokumentarfilmreihe bei 3sat porträtiert Graubünden im Winter und das Schweizer Jura-Gebirge mit seinem dichten Wald und den auf Bergwiesen lebenden Murmeltieren, Steinböcken und Luchsen, die garantiert nicht fremdenfeindlich sind. Foto: 3sat, 21.05 Uhr Foto: ZDF/SRF/Ulf Marquardt

Eine Möglichkeit, in einem anderen Land als dem der Noch-Fußballweltmeister und Vorrundenausscheider zu leben, liegt nicht weit weg: In der Schweiz findet sich vieles, das es in Deutschland nicht gibt - und zugleich einiges, das einem vertraut vorkommen dürfte. Der Politologe Franz Nuscheler charakterisiert die Eidgenossen so: »Zuwandern dürfen nur jene, die wir brauchen, aber nicht solche, die uns brauchen.«

