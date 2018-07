Teheran. Der Gouverneur der Provinz Chusestan in Südwestiran hat sich nach den Protesten wegen Wassermangels bei den Bürgern entschuldigt. »Wir entschuldigen uns ... wir sind dabei das Problem zu beheben und die legitimen Sorgen der Bürger auszuräumen«, sagte Gouverneur Gholam-Resa Schariati am Sonntag laut Nachrichtenagentur Isna. Einige Städte in der Chusestan Provinz hatten in den vergangenen Tagen bei Temperaturen über 45 Grad kein Trinkwasser. Dies führte besonders in der Hafenstadt Chorramschahr zu heftigen Protesten. In sozialen Medien wurde auch von Unruhen mit Slogans gegen die Regierung und das islamische System berichtet. Auf Handy-Videos ist zu sehen, wie Polizisten Tränengas gegen Demonstranten einsetzen. Es soll laut Augenzeugenberichten seitens der Polizei auch Schüsse und sogar Tote gegeben haben. Diese Berichte sind jedoch amtlich noch unbestätigt und daher auch nicht unabhängig verifizierbar. dpa/nd