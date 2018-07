Washington. Gegen Trumps rigide Einwanderungspolitik gingen am Wochenende in den USA Tausende Menschen auf die Straße. Unter dem Motto »Familien gehören zusammen« versammelten sich Bürger in allen 50 Bundesstaaten zu Protestmärschen. Die Hauptveranstaltung in Washington begann in der Nähe des Weißen Hauses. Am Freitag (Ortszeit) hatte indes das Justizministerium mitgeteilt, man wolle Kinder von illegal ins Land gekommenen Einwanderern länger als bislang erlaubt in Gewahrsam behalten. »Die Regierung wird Familien nicht trennen«, sondern sie gemeinsam festhalten, bis das Einwanderungsverfahren abgeschlossen sei, so das Ministerium. AFP/nd Kommentar Seite 4