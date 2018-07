Die DFB-Elf steckt in der Zwangsjacke des Weltmeisters fest, zugeschnürt hat sie Joachim Löw

Rekorde in Russland

Gleich zu Hause bleiben mussten viele deutsche Fans. Nach dem Aus der DFB-Elf wurden 6051 Eintrittskarten, die für den Fall eines Weiterkommens geblockt wurden, von der FIFA wieder für andere Nationen freigegeben. Spannend bleibt es aber auch daheim. Macht Joachim Löw weiter? Der DFB sähe es gern. Alle Präsidiumsmitglieder hätten sich dafür ausgesprochen. Entscheiden soll sich der Bundestrainer aber schnell. »Es ist der Wunsch des Präsidiums, in der bevorstehenden Woche zu hören, wie Joachim Löw entschieden wird«, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Sonntag.

Ganz nüchtern betrachtet sind Panamas Fußballer die größten Verlierer dieser WM: Mit null Punkten und 2:11 Toren mussten sie als schlechtester Gruppenletzter nach Hause fahren. Aber genau dort interessiert sich niemand für Zahlen und Statistiken. Nach der ersten WM-Teilnahme wurden die Helden nach ihrer Rückkehr in Panama-Stadt von Tausenden gefeiert, erst mit einem Autokorso, dann mit einer großen, gemeinsamen Party im zentralen Urraca-Park. Bürgermeister Jose Isabel Blandon will dem nationalen Verband jetzt sogar ein Grundstück schenken, um ein neues Fußballzentrum errichten zu können.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Jirka Grahl ist für »nd« bei der WM in Russland unterwegs

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!