Kabul. Während eines Besuchs von Afghanistans Präsident Aschraf Ghani sind bei einem Anschlag in der Stadt Dschalalabad mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter der einzige Sikh-Kandidat bei den für Oktober geplanten Parlamentswahlen. Insgesamt waren zehn afghanische Sikhs und Hindus unter den Toten. Ein Sprecher der Provinzregierung sagte am Wochenende, weitere 20 Menschen seien verletzt worden. Laut Innenministerium habe es sich »höchstwahrscheinlich« um einen Selbstmordanschlag gehandelt. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. AFP/nd