Neben einer Autobahn wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Das saarländische Ermittlerduo Kappl (Maximilian Brückner, Mitte) und Deininger (Gregor Weber, re.) forscht im Umfeld eines Exhibitionisten nach Hinweisen, aber eine Sackgasse folgt der nächsten. Plötzlich stellt sich ein Freund des mutmaßlichen Täters der Polizei, und eine wilde Hetzjagd beginnt. Die Ereignisse führen Kommissar Deininger zurück in einen früheren Fall. Und in seinen letzten. Foto: SR/Manuela Meyer

In München liefert Georg Baselitz den optischen Rahmen für einen neuen »Parsifal« der musikalischen Spitzenklasse

Festival »Infektion!« an der Staatsoper Berlin: Davide Carnevali inszenierte in der neuen Werkstatt »Ein Porträt des Künstlers als Toter«, Koproduktion der Staatsoper mit der Münchner Biennale

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!