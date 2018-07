Magdeburg. Landwirte in Sachsen-Anhalt können wegen der schweren Ernteneinbußen durch den Regenmangel mit Nachsicht der Steuerbehörden rechnen. Die Finanzämter seien gebeten, alle Spielräume auszunutzen, hieß es am Montag aus dem Magdeburger Finanzministerium. So könnten beispielsweise fällige Steuern gestundet oder Vorauszahlungen abgesenkt werden. »Ich habe die Finanzämter heute auf die besondere Situation hingewiesen«, erklärte Minister André Schröder (CDU). Die Bauernverbände rechnen wegen der Dauertrockenheit mit extremen Ernteausfällen bei Raps und Getreide. dpa/nd