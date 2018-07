Was soll das sein

Potsdam. Die Plätze in der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche in Berlin sind immer gefragt. Ab sofort können sich Unternehmen für die Teilnahme im kommenden Jahr bewerben, teilte das Agrarministerium am Montag mit. Wichtig seien innovative und mutige Unternehmer, die sich aktiv um Verbraucher bemühen und für ihre Produkte engagiert die Werbetrommel rühren, betonte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD). Die traditionelle Messehalle 21A soll für zehn Tage zum Schaufenster des ländlichen Raumes werden. Die Grüne Woche läuft vom 18. bis 27. Januar 2019. Bis 22. August sind Bewerbungen möglich. dpa/nd