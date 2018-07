Brüssel. Wegen eines geplanten Terroranschlags auf eine Versammlung von 25 000 Exil-Iranern in Frankreich sind in Belgien zwei Verdächtige festgenommen worden. Zudem wurden in Frankreich ein möglicher Komplize festgesetzt und in Deutschland ein iranischer Diplomat befragt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in Brüssel mitteilte. Zugeschlagen hätten die Ermittler auf Grund von Geheimdienstinformationen. Bei der Aktion wurde auch Sprengstoff beschlagnahmt. Ziel der Attentatspläne war eine alljährliche Veranstaltung der in Iran verbotenen Organisation Volksmudschahedin. dpa/nd