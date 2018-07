Sandra Kolstad brilliert in Berlin mit ihrem dritten Album

Deventer hatte im April die Nachfolge von Richard Williams bei dem seit 1964 bestehenden Festival übernommen. Die Musikerin hat zuvor unter anderem beim Festival van Vlaanderen in Brüssel und der Ruhrtriennale gearbeitet. dpa/nd

Zu den Gästen des diesjährigen Jazzfests zählen die New Yorker Gitarristin Mary Halvorson, aus Chicago kommt Rob Mazurek mit seinem Exploding Star Orchestra, außerdem wird der Komponist Roscoe Mitchell erwartet. Mit zwölf Formationen widmet sich das Jazzfest der europäischen Szene.

Das Jazzfest Berlin geht neue Wege. In ihrer ersten Saison will Leiterin Nadin Deventer ganze Abende weltweit unterschiedlichen Stilen widmen.

