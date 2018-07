In der Arbeitspause sollten Berufstätige das machen, was sie während der Arbeit nicht tun. Wer im Job meistens sitzt, sollte laufen oder vielleicht stehen. Wer körperlich arbeitet, darf dagegen die Beine hochlegen. Diese »Komplementär-Pause« ist zum Entspannen meist die beste Wahl, erklärt die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI). Wichtig ist auch, Pausen regelmäßig zu machen und sie nicht ausfallen zu lassen, gerade im größten Stress.

