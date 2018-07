Foto: Schierke. Nach längerer Umbau- und Sanierungsphase kann nun im Museum auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt ein Teil der Ausstellung, die nach einem neuen Konzept gestaltet wurde, besichtigt werden. Im Inneren wich das Labyrinth enger Kammern einer großzügigen Folge offener Ausstellungsräume. Zudem können Besucher erstmals wieder die Kuppel und die Aussichtsplattform betreten. Das Brockenhaus gehört zu den meistbesuchen Museen in Sachsen-Anhalt. Es zeigt die Gesichte des Brockens in allen Facetten. dpa/nd Foto: dpa/Matthias Bein