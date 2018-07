Was soll das sein

Halle. Der Bau der neuen Osttangente in Halle (Sachsen-Anhalt) wird nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. »Die Baumaßnahme wird wie geplant fortgesetzt«, erklärte Halles Bau-Beigeordneter Uwe Stäglin auf Anfrage. Nachdem bei einem Unfall Mitte Juni ein Lkw gegen einen der neuen Brückenpfeiler geprallt war, hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass dieser komplett abgerissen und neu errichtet werden müsste. Die Stadt erwarte derzeit aber nicht, dass wegen des Unfalls länger gebaut werden muss, so Stäglin. Die Osttangente soll das Gewerbegebiet Halle-Ost an die Bundesstraße 100 anbinden. Vor allem der Schwerlastverkehr soll dadurch aus der Innenstadt verlagert werden. dpa/nd