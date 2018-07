Euskirchen. Ein Datenstick der JVA Euskirchen in Nordrhein-Westfalen mit persönlichen Beurteilungen von rund 80 Vollzugsbeamten ist in die Hände eines Häftlings gelangt. Wo sich der Datenträger nun befinde, sei unklar, sagte Anstaltsleiterin Renate Gaddum am Dienstag der dpa. »Der Stick ist gefunden worden, von einem Gefangenen, und wieder verlustig gegangen.« Die JVA wisse, um welchen Häftling es sich handele, die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet. Auf dem Stick seien Leistung und Befähigung sowie Namen und Geburtsdatum gespeichert. Bei einer »geringen Zahl« von Mitarbeitern waren demnach auch Wohnort und Telefonnummer angegeben. Ein JVA-Mitarbeiter hatte den Datenträger auf einem Parkplatz verloren, so Gaddum. dpa/nd