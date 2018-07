Durch einen Feldbrand bei Kuhlen in der Nähe von Brüel in Mecklenburg ist ein Schaden von geschätzt 15 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Montagnachmittag vermutlich durch Funkenflug beim Dreschen entstanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Brand habe sich über eine Fläche von vier Hektar ausgebreitet. Auch aus anderen Bundesländern gibt es vermehrt Meldungen über Feld- und Waldbrände. Einen besonders schweren Brand gab es in Nordrhein-Westfalen, wo am Montag bei Iserlohn gleich 75 000 Quadratmeter eines Feldes abbrannten, das jedoch schon weitgehend abgeerntet war. Nach zwei Bränden im Unterholz ist der Lödlaer Forst im Altenburger Land (Thüringen) ab sofort voll gesperrt. Dies gelte auch für die Feuerwehr, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Torsten Weiß (CDU), am Dienstag. Das Betreten des Gebiets sei selbst für die Rettungskräfte zu gefährlich. Ausgelöst wurden die Brände seinen Angaben nach durch Feuer, die bereits seit 1945 in einem Kohleflöz unterirdisch schwelten. dpa/nd