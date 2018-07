Was soll das sein

Potsdam. In Potsdam ist in der Nähe des Hauptbahnhofs eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das meldete die Stadtverwaltung am Dienstag gegen 11.30 Uhr. Alle Sperrungen wurden nach und nach aufgehoben, der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Mit der Entschärfung hatte Sprengmeister Mike Schwitzke gegen 10.30 Uhr begonnen. Seit 7.30 Uhr war die Evakuierung von mehr als 10 000 Menschen aus Wohnungen, Schulen, Kitas, Pflegeheimen und dem Freizeitbad »Blu« erfolgt. Im Umkreis von 800 Metern um den Fundort im Nuthepark durfte sich niemand mehr aufhalten. Evakuierungstrupps kontrollierten die Straßen. Insgesamt sicherten über 600 Helfer von Feuerwehr und Polizei den Sperrkreis. dpa/nd