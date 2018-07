Bremen. Statt mit Pflaster werden in vielen Entwicklungsländern offene Wunden mit Bananenblättern und -schalen bedeckt. Forscher haben nun die Heilkräfte von Bananen der Art Musa acuminata untersucht und 70 Inhaltsstoffe identifiziert, die für die Wundheilung verantwortlich sein könnten, teilte die Jacobs University Bremen mit. Im westlichen Afrika und in Teilen Asiens sind Bananen traditionelle Heilmittel. Die in der Frucht enthaltenen Polyphenole können antibakteriell, desinfizierend oder zusammenziehend wirken. Treffen sie auf die Haut, verändern sie deren Eiweiße und bilden eine Art Wundschutz. Im Handel in Deutschland findet sich allerdings eher die Cavendish-Banane, der keine Heilkraft zugeschrieben wird. nd