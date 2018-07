Politische Karikaturen, insbesondere jene im Tageszeitungsgewerbe, stehen allzu oft im Geist des erhaben Ernsthaften, weil deren Kreateure die Zote scheuen, aus Angst, als wenig intelligenter Halunke zu gelten. Dabei wusste schon Robert Gernhardt, dass es ebenso wenig Sinn ergibt, zwischen niveauvollem und niveaulosem Humor zu unterscheiden, wie zwischen einem niveauvollen und einem niveaulosen Orgasmus zu differenzieren. Til Mette zeigt in seinem neuen Werk, dass Boning und Gernhardt recht haben. cba Abb.: Lappan Verlag

»Jeder Ernst sucht nach seinem Zwillingsbruder, dem Witz, jede erhabene Pose ist geradezu Voraussetzung für den Regelbruch, den anarchischen Akt.« Das schreibt Wigald Boning in seinem Vorwort zum neuen Cartoonband von Til Mette. Boning muss es wissen: Als Vertreter der »Spaßgesellschaft« war er in den 90er Jahren Teil der erfolgreichen Fernsehcomedyshow »RTL Samstag Nacht«.

