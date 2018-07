Foto: Rostock. Feuerwehreinsatz an einem Getreidefeld bei Rostock: Nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus mehreren Bundesländern wurden am Mittwoch erneut teils heftige Wald- und Feldbrände gemeldet. Ein Feuer im Fläming hat sich zu einem Flächenbrand über 80 Hektar ausgeweitet. Behördenangaben zufolge handelt es sich um das größte Feuer in Sachsen-Anhalt seit 18 Jahren. Der dringend nötige Regen sei für den Osten auch bis Mitte nächster Woche nicht in Sicht, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. dpa/nd Foto: dpa/Danny Gohlke