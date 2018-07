Bisher arbeiten nur wenige Geflüchtete in Berliner Betrieben. Foto: Michael Gottschalk

Der Berliner Arbeitsmarkt entwickelt sich gut. Die Zahl der Betriebe befindet sich mit rund 97.000 auf einem neuen Höchststand, zugleich stieg auch die Zahl aller Beschäftigten im vergangenen Jahr um gut vier Prozent. Damit ist Berlin in Sachen Beschäftigungsentwicklung bundesweiter Vorreiter. Das sind die guten Nachrichten.

Trotz der positiven Arbeitsmarktentwicklung sind jedoch immer mehr Menschen prekär oder atypisch angestellt, also ohne Tarifbindung, befristet, in Minijobs oder Leiharbeit. Im vergangenen Jahr war mit 39 Prozent deutlich mehr als ein Drittel aller Beschäftigten betroffen. »Prekäre Arbeit ist in Berlin nach wie vor an der Tagensordnung«, sagte die zuständige Senatorin Elke Breitenbach (LINKE) bei der Vorstellung des sogenannten Betriebspanels am Mittwoch.

Für die Studie im Auftrag der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales werden jährlich Unternehmer befragt, diesmal waren es 800 Betriebe. D...