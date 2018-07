Potsdam. Am Mittwoch gab es für die Schüler in Berlin und Brandenburg Zeugnisse. Die brandenburgische FDP-Jugendorganisation »Junge Liberale« (JuLis) dachte sich aus diesem Anlass ein Zeugnis für die rot-rote Regierung aus. Sie verteilte Noten für ausgedachte Fächer wie »ausgeglichene Finanzen« (befriedigend), »Ausbau der Digitalisierung« (mangelhaft), »Personalverschleiß« (ausreichend), »ländlichen Raum abhängen« (gut) und »sinnlose Kreisreform absagen« (sehr gut). In der Beurteilung steht, die Regierung sei »stets bemüht« gewesen, »das Land gut zu regieren«. Allerdings weise Rot-Rot große Defizite bei der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern auf. In diesem Satz brachten die JuLis allerdings einen Rechtschreibfehler unter. So kann ihnen selbst kein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Von den JuLis erhält Rot-Rot keine Empfehlung für eine weitere Amtszeit. Landtagswahl ist am 1. September 2019. Ob die FDP die Fünf-Prozent-Hürde schafft, ist fraglich. af