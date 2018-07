Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

München. Supermärkte müssen nach einem Urteil des Landgerichts München die Schockbilder auf Zigarettenschachteln an der Ladenkasse nicht sämtlichen Kunden präsentieren, sondern dürfen diese im Verkaufautomaten verdecken. ie Produktpräsentation in den Automaten ist nicht Teil der Verkaufsverpackung, entschied die 17. Handelskammer am Donnerstag. Verboten wäre nur, die Bilder von Krebsgeschwüren und verfaulten Zähnen auf den Zigarettenschachteln abzukleben. Die Initiative Pro Rauchfrei hatte gegen zwei Münchner Edeka-Supermärkte geklagt und angekündigt, im Falle einer Niederlage den Streit bis zum Europäischen Gerichtshof weiterführen zu wollen. dpa/nd