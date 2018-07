Triest. Der Versicherungskonzern Generali will sich von seinen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland weitgehend trennen. Der Abwickler Viridium solle 89,9 Prozent an der Generali Leben übernehmen, teilten beide Seiten am Donnerstag mit. Generali mit Deutschlandsitz in München behält die restlichen Anteile und sichert sich die Option, sich mit bis zu 10 Prozent an Viridium zu beteiligen. Generali Leben hat rund vier Millionen Versicherungsverträge. Der Konzern erwartet durch den Verkauf Einnahmen von bis zu 1,9 Milliarden Euro. dpa/nd