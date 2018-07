Was soll das sein

Wiesbaden. Die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch das Aufstiegsbafög hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Die dafür ausgezahlte Summe erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent oder 64 Millionen Euro auf 641 Millionen Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der mit dem früheren Meisterbafög Geförderten stieg um 2800 Menschen oder 1,7 Prozent auf 165 000. Dabei gab es laut der Statistik einen spürbaren Anstieg der geförderten Frauen. Während sich die Zahl der geförderten Männer im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 106 000 verringerte, stieg die Zahl der geförderten Frauen um 8,9 Prozent auf 58 000. Das Aufstiegsbafög löste im Jahr 2016 das Meisterbafög ab. Ziel war es laut Bundesbildungsministerium, den Aufstieg in der beruflichen Bildung etwa zum Meister mit »modernisierten Förderstrukturen, höheren Fördersätzen und Zuschussanteilen attraktiver zu machen«. AFP/nd