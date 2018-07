15 000 Helfer kümmern sich hinter den Kulissen um Athleten und Gäste. Einer davon ist Hubert Bihler aus Dunningen. Für den 72-Jährigen ist es der 42. Einsatz bei einem Großereignis, seit der Lehrer 2005 in Rente ging. Er war auch schon bei Olympia und dem Eurovision Song Contest. »Da sind viele Freundschaften entstanden«, sagt er. Diesmal betreut er Medienvertreter in Moskaus Luschniki-Stadion, der Finalarena. Stören tun ihn bislang nur die vielen Polizisten überall. »Aber sonst ist jeder hier in Hochstimmung.« nd

Fotos: imago/Camera 4, Nature Picture Library, dpa