Streit in der Organisation zum Verbot von Chemiewaffen

Neue Kampfstoffvergiftung in Südengland - Opfer offenbar ohne Kontakt nach Russland oder zu Geheimdiensten

Russland bezeichnete die Vergiftungsfälle als politische Intrige Großbritanniens. »Wir fordern die Regierung von Theresa May auf, die Intrigen mit giftigen Chemikalien zu beenden und die Ermittlungen nicht zu behindern«, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. dpa/nd Seite 7

Salisbury. Ein mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftetes Paar aus Südengland ist vermutlich nicht Opfer eines gezielten Anschlags, sagte der britische Sicherheitsstaatssekretär Ben Wallace am Donnerstag. Die Opfer könnten zufällig mit einem kontaminierten Gegenstand in Kontakt gekommen sein, der beim Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia genutzt worden war. Bei den jüngsten Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 45-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau aus der Region.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!