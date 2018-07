Ganz einfach »Drei« nennt sich die angesagte Band aus Israel: Shalosh spielt Cross-Genre-Jazz und verbindet die Sensibilität studierter Jazz-Musiker mit lautem Rocksound und elektronischen Tanzbeats. Pianist Gadi Stern und Schlagzeuger Matan Assayag machen seit ihrem 16. Lebensjahr zusammen Musik, ihre künstlerische Vertrautheit spürt man. Gemeinsam mit dem Bassisten David Michaeli vereinen sie auf ihrem zweiten Album »Rules of Oppression« kammermusikalische Passagen mit Pop-Momenten und Orchesterarrangements. Virtuoses Pianospiel, die Wucht der Drums und die Groove-Basis des Bass - Shalosh macht aufregende Musik. nd

