Das Gespenst des altehrwürdigen Schlosses derer von Canterville ist ein umherirrender Geist, den die bisherigen Schlossbesitzer wenn schon nicht geliebt, so doch aus angelsächsischem Traditionssinn respektiert haben. Das ändert sich von Grund auf, als die laute und lebendige Familie des US-amerikanischen Gesandten Otis Canterville als Wohnsitz erwirbt. Mit amerikanischer Tüchtigkeit rücken sie dem bald nach dem Einzug einsetzenden Spuk zu Leibe, alle Versuche des Geistes, die Otis’ einzuschüchtern, scheitern. Schließlich wird das Gespenst von Canterville nach einer mehr als 500 Jahre dauernden Irrfahrt von der hübschen jungen Virginia erlöst.

Die Erzählung stammt von Oscar Wilde, verfilmt wurde sie mehrmals. 1964 bereitete der Regisseur Helmut Käutner (1908- 1980) die Geschichte als Fernsehoper mit Doris Herbert in der Rolle der Virginia auf. Das Zeughauskino im Historischen Museum zeigt den Film am Samstag zusammen mit dem 1958 in den USA entstandenen Familien-Drama »The Restless Years« - zum Abschluss seiner Reihe im Andenken an Käutner. nd Foto: imago/United Archives

Zeughauskino, Unter den Linden 2, Mitte. 7. Juli, 19 Uhr, »The Restless Years« läuft im Anschluss ab 21 Uhr.