Fast alle Zellen im menschlichen Körper besitzen eine Zilie, einen dünnen Zellfortsatz, der wie eine Antenne Signale aus der Umwelt an die Zelle weiterleitet. Forschende der Universität Zürich zeigen nun, dass diese Härchen eine zentrale Rolle bei der Entstehung von schwarzem Hautkrebs spielen. Wird ihre Bildung in gutartigen Pigmentzellen unterdrückt, entarten die Zellen und entwickeln ein aggressives Melanom, schreiben die Forscher um Lukas Sommer im Fachjour- nal »Cancer Cell« (DOI: 10.1016/ j.ccell.2018.06.001). Das Mikroskopbild zeigt Melanomzellen (blau/grün) mit Zilie (hellgrün). nd