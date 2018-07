Im Klassenraum befanden sind zehn Schüler, davon ein Mädchen und neun Jungs. Wenn alle zehn im Gänsemarsch den Klassenraum verlassen entspricht die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten fünf Schüler alles Jungs sind genau der Wahrscheinlichkeit, dass das Mädchen an einem der letzten fünf Plätze geht, was bei zehn Schülern genau 50 Prozent ausmacht.

Der Aha-Effekt bei dem »vielleicht etwas schwereren« Problem führte zu dieser richtigen Antwort: Zehn Schüler*innen waren ursprünglich im Raum, und neun davon waren Jungs. Diese Aufgabe gehört in der Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Kategorie »Ziehen aus einer Urne ohne Zurücklegen«, schreibt René Liebig aus Wahrenholz, und er löste sie mit dem entsprechenden Instrumentarium. Florian Habermann aus Berlin überlegte ganz elegant so:

Ums »Aha-Erlebnis« ging es am 23./24. Juni beim Denkspiel. Bei der »vielleicht etwas leichteren« Frage gab es das Aha! bei dieser Erkenntnis: Jeder Würfel muss durch Schnitte in drei Ebenen zu acht kleineren Würfeln zersägt werden. Damit verringert sich zwar der Gesamtinhalt der Oberflächen eines Würfels auf ein Viertel. Da sich aber die Würfelanzahl verachtfacht, verdoppelt sich der Gesamtinhalt der Oberflächen aller Würfel. Dieses richtige Ergebnis schickte auch Rosi Schäfer aus Bernburg, die für den Buchpreis ausgelost wurde: »Der Unruhestifter«, Roman von Ha Jin, Arche Verlag.

