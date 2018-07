Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Dresden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe sind elektrisiert: Am 6. Juli 1893 fuhr erstmals eine mit elektrischem Strom angetriebene Straßenbahn durch die sächsische Stadt und läutete das Ende der Pferdebahnen ein. Die Verkehrsbetriebe feiern nun den 125. Geburtstag ihrer »Elektrischen« - so wurde die Bahn seinerzeit genannt. Die erste moderne Straßenbahn fuhr vom Schlossplatz bis zum sechs Kilometer entfernten Schillerplatz. Kurz darauf wurde die Strecke über das Blaue Wunder - die bekannteste Brücke Dresdens - bis zum Körnerplatz verlängert. Bis zur kompletten Umrüstung des Straßenbahnnetzes dauerte es nur sieben Jahre. Am 25. August 1900 rückte die letzte Dresdner Pferdebahn ins Depot ein. Die Dresdner Verkehrsbetriebe betreiben heute 12 Straßenbahnlinien auf einem Streckennetz von 134 Kilometern. dpa/nd