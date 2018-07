Erfurt. Für rund 24,2 Millionen Euro sollen ein Bürogebäude der Bauhausuniversität Weimar saniert und ein Laborgebäude neu gebaut werden. Dazu startete ein offener Architektenwettbewerb, teilte das Thüringer Infrastrukturministerium am Freitag mit. Gesucht seien technisch und gestalterisch anspruchsvolle Entwürfe. Ende Oktober soll es eine Entscheidung über den besten Entwurf geben. dpa/nd

