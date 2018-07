Foto: Hamburg. Eine Passantin steht vor einem Bild des Künstlerdous angry.koala x hkdns im Millerntorstadion in Hamburg. Noch bis Sonntag findet dort zum achten Mal die Millerntor Gallery statt. 124 Künstler aus 23 Ländern stellen ihre Werke in der Spielstätte des FC St. Pauli aus. Die Eintrittsgelder sowie ein Teil der Kunstverkäufe des Festivals fließen traditionell an den gemeinnützigen Verein Viva con Agua, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. dpa/nd Foto: dpa/Ulrich Perrey