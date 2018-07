Neustadt/Weinstraße. Die Apfelbauern in Rheinland-Pfalz können voraussichtlich früher als sonst ernten. »Wir sind bei den frühen Sorten etwa 14 Tage früher dran als normal«, sagte Uwe Harzer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße. Die ersten Äpfel könnten wahrscheinlich Anfang August vom Baum geholt werden. Harzer rechnet mit einer guten Ernte. Der Behang an den Bäumen sei sehr gut. Lokal müssten zwar einige Bauern mit Ausfällen durch Hagel rechnen. »Das wird sich im Großen und Ganzen nicht groß auswirken.« Unwetter hatten im Mai und Juni Schäden in einigen Regionen gesorgt. Der Ertrag könnte, so Harzer, nur noch durch zu viel Trockenheit geschmälert werden. dpa/nd