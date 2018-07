Die drei obersten französischen Ideale sind seit der Revolution von 1789 »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit«. Von letzterem Gebot leitet sich nach Ansicht der Verfassungshüter »die Freiheit ab, jemandem in humanitärer Absicht zu helfen« - und das unabhängig davon, ob er sich legal im Land aufhält. Bei Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt sollen dagegen weiter Strafen drohen.

Paris. Mit einem weitreichenden Grundsatzurteil haben Frankreichs oberste Verfassungshüter den Helfern von Geflüchteten den Rücken gestärkt: Der Verfassungsrat in Paris erklärte am Freitag, Aktivisten dürften nicht länger wegen humanitärer Hilfe für illegal Eingewanderte verurteilt werden. Dies widerspreche dem französischen Prinzip der »Brüderlichkeit«. Die Regierung hat nun bis Anfang Dezember Zeit, das Strafgesetzbuch zu ändern.

Die Unterstützer von Geflüchteten - hier Aktivisten der Organisation Open Arms auf der Kolumbus-Statue in Barcelona - dürfen in Frankreich nicht länger bestraft werden.

