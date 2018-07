Früher war alles besser - auch die politische Diskussion, heißt es. Mehr und mehr aber bestimmten Fake News und Verschwörungstheorien statt rationaler Abwägung von Fakten die Öffentlichkeit. Woher kommt das? Sind die Leute plötzlich verrückt geworden? Waren sie mal vernünftiger? Wer das nicht glauben will, muss den symbolischen Aluhut nicht Einzelnen überziehen, sondern ihrem Zusammenhang: nämlich der ganzen Gesellschaft. Seiten 18 und 19

