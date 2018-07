Foto: Schon das alte Schiffshebewerk im brandenburgischen Niederfinow hat gewaltige Ausmaße. Das neue rechts daneben - 55 Meter hoch, 46 Meter breit und 135 Meter lang - soll im nächsten Jahr in Betrieb gehen und wirkt noch ein wenig wuchtiger. Fünf Jahre lang werden ab 2019 das alte und das neue Bauwerk dann nebeneinander funktionieren, danach geht der stählerne Koloss als technisches Denkmal endgültig in den Ruhestand und kann, in der Landschaft funktionslos herumstehend, besichtigt werden, was auch heute schon möglich ist. Die neue betonierte Kanalkathedrale - zwischen den Pfeilern vermeint der Blick vielleicht, durch ein Kirchenschiff zu wandern - ermöglicht es ab 2024 alleine, weltlichen Schiffen mit irdischen Gütern den Höhenunterschied von stolzen 36 Metern zwischen Havel und Oder zu überwinden. Als kleine Eselsbrücke für den Schiffsfahrstuhl gilt: O wie Oder liegt oben. stf Foto: dpa/Patrick Pleul