Trinkwassermangel und Stromausfälle, aber kein Mangel an Korruption / Schweigen über den Skandal um Bahria Town

Islamabad. Ein pakistanisches Gericht hat Ex-Premier Nawaz Sharif wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sharifs Tochter Maryam bekam sieben Jahre, bestätigte eine Quelle am Gericht am Freitag. Nawaz Sharif, der dreimal Premier war und noch immer als einer der mächtigsten Politiker des Landes gilt, war 2017 vom Obersten Gerichtshof wegen Korruptionsvorwürfen des Amts enthoben worden. Im April 2018 verbannte ihn das Gericht auf Lebenszeit aus dem Parlament. dpa/nd

