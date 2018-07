Rund zwei Drittel aller Mitglieder der Gewerkschaften GEW und ver.di haben für die Annahme des Eckpunktepapiers für einen neuen Tarifvertrag studentischer Beschäftigter an den Hochschulen gestimmt. Das ergab am Freitagnachmittag die Auszählung einer Mitgliederbefragung. Damit steigen seit 17 Jahren erstmals die Löhne für rund 8000 Beschäftigte. Vorangegangen war dem der längste Unistreik der Bundesrepublik. In einem ersten Schritt steigen die Stundenlöhne auf 12,30 Euro. Bosse Kröger