Ein neuer Untersuchungsausschuss um den künftigen Hauptstadtflughafen BER hat am Freitag seine Arbeit aufgenommen. Untersuchungsgegenstand seien die Kosten- und Terminüberschreitungen beim Bau des Flughafens, sodie Ausschussvorsitzende, die SPD-Abgeordnete Melanie Kühnemann-Grunow. Der Ausschuss solle die »Ursachen und Konsequenzen der Verzögerungen und die Verantwortung für Kosten- und Terminüberschreitungen« aufklären. Der Flughafen sollte eigentlich Ende 2011 eröffnen, die Inbetriebnahme wurde aber seitdem wegen Fehlplanungen, Baumängeln und Technikproblemen mehrmals verschoben. Derzeit ist der Oktober 2020 als Starttermin vorgesehen. Die Kosten haben sich mehr als verdreifacht. Eigentümer des Flughafenbetreibers sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. dpa/nd

