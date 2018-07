In Berlin beginnt die Spielzeitpause in den Konzertsälen und Opernhäusern. Doch auf klassische Musik muss das Publikum nicht verzichten, denn an diesem Samstag beginnt das Festival »Sommerklänge«. Das Eröffnungskonzert im Berliner Dom gestaltet in diesem Jahr der Philharmonische Kinderchor Dresden. »Geh aus mein Herz und suche Freud« heißt sein Programm.

Der Chor verdankt seine Gründung im Jahr 1967 einer Initiative des damaligen Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie, Kurt Masur. Aktuell singen rund 140 Kinder in den verschiedenen Formationen des Chores. Mit seinem A-cappella-Repertoire ist der Chor deutschlandweit und international zu erleben. Zurückblicken kann der Chor auf Konzerte und Workshops unter anderem in Australien, Afrika, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und Japan. In seiner Heimatstadt Dresden ist er Gastgeber des alle zwei Jahre stattfindenden »Internationalen Kinderchorfestivals«. nd Foto: Markenfotografie

7. Juli, 20 Uhr, Berliner Dom, Am Lustgarten, Mitte