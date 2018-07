Was soll das sein

Stuttgart. Im Osten Deutschlands bewerten Betriebe ihre Lage besser als die Unternehmen im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Erwartungen für die nächsten Monate seien zwischen Ostsee und Erzgebirge sogar viel besser als im Rest des Landes, berichteten die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben) unter Berufung auf eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). »Die aufkommende außenwirtschaftliche Verunsicherung schlägt sich im Osten bislang weniger stark nieder als im Rest der Republik«, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Der Wirtschaftsverband erwarte in den ostdeutschen Bundesländern deshalb etwas mehr Wachstum als die 2,2 Prozent in ganz Deutschland. Konkret sprechen dem Bericht zufolge im Osten 53 Prozent der befragten Betriebe von einer guten Lage und nur sieben Prozent von einer schlechten. Die Differenz von 46 Prozentpunkten sei damit etwas besser als in allen Bundesländern (45 Punkte). AFP/nd