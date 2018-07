Polen beispielsweise wolle ein »Europa der Nationen«. Unter Hinweis auf Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, der eine Aufnahme von Flüchtlingen strikt ablehnt, sagte Asselborn: »Ein Land, das nicht mehr das Gemeinschaftliche respektiert, nicht mehr den EU-Vertrag respektiert, muss sich Fragen stellen lassen, ob es in der Europäischen Union noch eine Zukunft sieht.« dpa/nd

Luxemburg. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, mit 14 Jahren im Amt dienstältester Ressortchef der EU, sieht den Fortbestand der Union gefährdet. »Wenn der Respekt der Werte fällt, dann fällt auch das Projekt Europa«, sagte Asselborn gegenüber dpa in Luxemburg. Es gebe EU-Länder, die die Werte von Solidarität und Verantwortung »nicht mehr richtig finden oder ein anderes Europa wollen«.

