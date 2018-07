Marienborn. Besucher der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn sollen sich auf dem großen Gelände künftig besser zurechtfinden. Dazu werde derzeit ein neues Leitsystem für das Außengelände des ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergangs erarbeitet, sagte Gedenkstättenleiterin Susan Baumgartl. Im Vergleich zu den bisherigen Infotafeln sollen die neuen Infostelen neben Informationen in deutscher und englischer Sprache auch historische Fotos zeigen. »Wir wollen die Menschen an dem Ort stärker in Erinnerung rufen«, sagte Baumgartl. Bislang fehlten aber noch Bilder. »Es gibt wenig Fotomaterial, privat hat sich kaum jemand getraut zu fotografieren«, so Baumgartl. Bislang gebe es Fotos von Autoschlangen, auf denen aber kaum jemand zu sehen sei. dpa/nd