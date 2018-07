Mainz. Mit gezielten Angeboten sprechen die großen Museen in Rheinland-Pfalz im Sommer Kinder und Jugendliche an. Das Ludwig Museum in Koblenz hat besondere Workshops für Kinder und Jugendliche vorbereitet: »Diese mehrtägigen Angebote stellen das eigene künstlerische Arbeiten, den Spaß in der Gruppe und das eigene Entdecken in den Mittelpunkt.« Im Landesmuseum Mainz wenden sich zwei Ausstellungen auch an jüngere Menschen: »Walt Disney - Mickey, Donald & Friends« ist noch bis 29. Juli zu sehen. Für Kinder gibt es dabei besondere Such- und Mitmachspiele. Und seit Ende Juni stellt die Ausstellung »Vor Ort - zeichnend Erzähltes« die Szene der Urban Sketchers vor, die besonders Jugendliche anspricht. dpa/nd