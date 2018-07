Die katholische Kirche, die in dem Konflikt im Land vermittelt, hatte Ortega Anfang Juni den Vorschlag übermittelt, die für 2021 geplanten Wahlen auf März 2019 vorzuziehen. In Nicaragua hatten Mitte April Unruhen begonnen, als Sicherheitskräfte Demonstrationen gegen Rentenkürzungen gewaltsam niederschlugen. AFP/nd

Managua. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega lehnt die von der Opposition geforderten vorgezogenen Wahlen ab. »Hier werden die Regeln von der Verfassung der Republik festgelegt, durch das Volk«, sagte Ortega am Samstag vor Tausenden Anhängern in der Hauptstadt Managua. »Man ändert sie nicht einfach über Nacht, weil eine Gruppe von Putschverschwörern die Idee dazu hatte«, sagte er weiter. Es war das erste Mal seit dem 30. Mai, dass Ortega öffentlich auftrat.

