Mogadischu. Bei einem Anschlag auf das Sicherheitsministerium in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Nach Polizeiangaben erschütterten zwei Explosionen am Samstag das Gebäude. Mindestens fünf Menschen seien getötet worden. Auch vier Angreifer wurden laut Polizei getötet. Zu dem Anschlag bekannte sich die Shebab-Miliz. Ihr Ziel ist der Sturz der von den westlichen Staaten unterstützten Regierung. AFP/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!