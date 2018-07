Erfurt. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) rechnet damit, dass sich bei einer dritten Runde der Gemeindegebietsreform noch einmal etwa 50 Kommunen freiwillig zusammenschließen würden. Zwar gebe es bei der Schätzung noch Unsicherheiten, so Maier. Bei seiner Sommertour durch Thüringen habe er aber den Eindruck gewonnen, dass es viele Gemeinden gebe, in denen überlegt werde, ob sie nicht den Weg freiwilliger Fusionen gehen sollten. Aus diesem Grund habe er innerhalb der Koalition vorgeschlagen, noch in dieser Legislaturperiode ein drittes Gesetz zu verabschieden, um freiwillige Neugliederungen von Gemeinden zu ermöglichen. Das erste rot-rot-grüne Gemeindeneugliederungsgesetz ist seit Freitag in Kraft. dpa/nd