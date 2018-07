Halle. Drei Monate lang ein Haushaltsbuch führen: Für die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 sucht das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt noch 700 Freiwillige. Insbesondere Haushalte mit sehr geringem Nettoeinkommen, Empfänger von Hartz IV, Mehrgenerationenhaushalte sowie Selbstständige seien zur Teilnahme aufgerufen, teilte die Behörde am Montag in Halle mit. Versprochen wird denjenigen, die das Haushaltsbuch im letzten Quartal 2018 auch tatsächlich über drei Monate führen, eine Geldprämie von 110 Euro. dpa/nd

