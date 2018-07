Frankfurt am Main. Die Zahl der Nachtflüge in Deutschland hat 2017 einen neuen Rekordstand erreicht. An den 16 internationalen deutschen Verkehrsflughäfen stieg die Zahl der Starts und Landungen auf 215 843, wie die »Rheinische Post« (Montag) berichtete. Das waren rund 14 000 mehr als im Jahr zuvor, wie aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervorgeht. Zehn Jahre zuvor hatte die Zahl der Nachtflüge 193 434 betragen. Die Regierung beruft sich auf Daten der Deutschen Flugsicherung, die Starts und Landungen an den 16 deutschen Flughäfen überwacht. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren wurden viele Flüge in die Nacht verlagert. AFP/nd